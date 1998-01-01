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الجهاد: لنا الحق بالرد على جريمة الاحتلال بحق "القسام" اليوم

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: لنا الحق بالرد على جريمة الاحتلال بحق "القسام" اليوم



غزة / سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ما هي إلا إمعان في الاستخفاف بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وكشف لهشاشة العروض المطروحة.

وحمّلت الجهاد في بيان لها وصل "سما " عصر الثلاثاء، الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه "الغادر"، عقب استشهاد اثنين من كتائب القسام بقصف إسرائيلي على موقع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأكدت الحركة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على هذه الجريمة وكل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وقالت في بيانها: "نحتسب عند الله تعالى الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء القصف الاسرائيلي الغادر على موقع للمقاومة أثناء التدريب".

واستشهد مقاومان من كتائب الشهيد عز الدين القسام قبيل ظهر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة في شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن استشهاد أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة اللذين استشهدا إثر القصف.

#الجهاد الاسلامي #غزة

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