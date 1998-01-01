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الحكومة الصينية تقدم أكثر من مليوني $ لـ"أونروا"

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الصينية تقدم أكثر من مليوني $ لـ"أونروا"



غزة / سما/

وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الثلاثاء، في رام الله اتفاقية دعم وتمويل مع الحكومة الصينية، بقيمة 2.35 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية المخصصة لبرنامج الطوارئ لغزة، وتوزيع المواد الغذائية للعام 2018، عن الأونروا المفوض العام بيير كرينبول، وعن الحكومة الصينية سفيرها لدى دولة فلسطين جيو وين.

وأعلنت "أونروا" في بيان صحفي، أن هذه المنحة ستوظف لشراء مواد غذائية للاجئين في قطاع غزة.

وقال السفير وين إن "حكومة بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وندعو كافة الدول لدعم الأونروا، وزيادة التمويل المقدم للوكالة".

وكانت الصين قدمت مساهمة العام الماضي لـ"أونروا" بقيمة 350 ألف دولار لدعم ميزانية البرامج فيها، والدعم المقدم هذا العام هو الأعلى من الحكومة الصينية.

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