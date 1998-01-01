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الشرطة تضبط عمله مزيفة وتلقي القبض على شخص في جنين

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم عملة مزيفة والقت القبض على شخص في جنين .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات وردت الى فرع مكافحة المخدرات مفادها قيام شخص من سكان قرى المحافظة يحوز على مواد يشتبه انها مخدرة في منزله وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة اصولا لتفتيش المنزل .

على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركز شرطة ميثلون ومركز شرطة الزبابدة الى المنزل المذكور وبتفتيشه تم ضبط عملة مزيفة فئة (100) شيكل عدد (3)  داخل محفظة الشخص المطلوب.

واكد البيان، انه تم التحرز على المضبوطات وتوقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لاحالته الى النيابة العامة اصولا .

#الشرطة

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