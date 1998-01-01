محامية أنجلينا جولي في قضية الحضانة تنقلب عليها !

وكالات / سما /

أعلنت لورا وايسر، وهي محامية النجمة أنجلينا جولي، انسحابها من الدفاع عنها في قضية حضانة أطفالها.

وذكر موقع " تي أم زد" الخاص بأخبار المشاهير أن قرار المحامية جاء بعدما رأت أن طريقة جولي الانتقامية لا تتفق مع مبادئها المهنية.

ولفت إلى أنها وصفت النجمة بأنها "غير معقولة" و"غير موضوعية" في الصراع الذي تخوضه مع الممثل براد بيت حول حضانة أولادهما.

ولفت موقع "آر تي أل" الفرنسي، نقلاً عن مصدر مقرب من الأخير، قوله إن الممثلة قررت قتل أي علاقة قد تجمع براد وأولاده".

وأضاف: "هي ممتلئة غضباً وأصبحت غير عقلانية على الإطلاق". ويشار إلى أن النجمة قررت الاستعانة بمحامين آخرين، علماً أن أحد القضاة كان حذرها في وقت سابق من مغبة خسارتها النهائية للحضانة لصالح زوجها السابق.