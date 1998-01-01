جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محامية أنجلينا جولي في قضية الحضانة تنقلب عليها !

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامية أنجلينا جولي في قضية الحضانة تنقلب عليها !



وكالات / سما /

أعلنت لورا وايسر، وهي محامية النجمة أنجلينا جولي، انسحابها من الدفاع عنها في قضية حضانة أطفالها.

وذكر موقع " تي أم زد" الخاص بأخبار المشاهير أن قرار المحامية جاء بعدما رأت أن طريقة جولي الانتقامية لا تتفق مع مبادئها المهنية.

ولفت إلى أنها وصفت النجمة بأنها "غير معقولة" و"غير موضوعية" في الصراع الذي تخوضه مع الممثل براد بيت حول حضانة أولادهما.

ولفت موقع "آر تي أل" الفرنسي، نقلاً عن مصدر مقرب من الأخير، قوله إن الممثلة قررت قتل أي علاقة قد تجمع براد وأولاده".

وأضاف: "هي ممتلئة غضباً وأصبحت غير عقلانية على الإطلاق". ويشار إلى أن النجمة قررت الاستعانة بمحامين آخرين، علماً أن أحد القضاة كان حذرها في وقت سابق من مغبة خسارتها النهائية للحضانة لصالح زوجها السابق.

#أنجلينا جولي #محامية

أخبار ذات صلة

cc-jpg-87605194109178714 (1)

هل أنجلينا جولي ساحرة شيطانية ؟!

9998842461

أنجلينا جولي قد تعود إلى براد بيت!

أنجلينا جولي متهمة بميول مثلية

جولي

حرب على أنجلينا جولي بسبب قهرها للفقراء

أنجلينا جولي وكريستيانو رونالدو

هذه هي مفاجأة أنجلينا جولي وكريستيانو رونالدو للسوريين

جولي

طبيب يكشف أن حياة أنجلينا جولي قد تصبح في خطر!

الأكثر قراءة اليوم

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

شاهد.. رياض محرز يرفض استلام قارورة خمر من زميله أغويرو

محلل إسرائيلي: يجب استغلال فرصة التهدئة مع حماس

الأخبار الرئيسية

ناصر القدوة

مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

شهيدا القسام

شهيدان من القسام اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الشعبية ترفض التهدئة مقابل فك الحصار وتدعو حماس الى عدم تقديم اي التزامات للعدو

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد