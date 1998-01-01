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الخليل: الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز وتشهير بحق إحدى السيدات

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة ابتزاز وتشهير طالت إحدى السيدات في الخليل والقت القبض على الفاعل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية وقيامه بالتشهير بها بعدما رفضت الخضوع لمطالبه، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل .

وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه، وبسماع أقواله اعترف بقيامه بالحصول على صور المشتكية الشخصية وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر هذه الصور وعندما رفضت ذلك قام بدبلجة فيديو مسيء لها ونشره على الفيس بوك للإساءة لسمعتها والنيل منها.

وأكد البيان توقيف المشتبه لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية

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