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"الوطني" يدعو نواب من حماس لحضور جلسة "المركزي"

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوطني" يدعو نواب من حماس لحضور جلسة "المركزي"



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إنه تم توزيع الدعوات على جميع أعضاء المجلس المركزي، لحضور الدورة المقررة منتصف الشهر الجاري في رام الله "دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة".

وأشار الزعنون في حديثه للاذاعة الرسمية، إلى أن الدوائر المختصة تقوم بالإجراءات اللازمة في الجوازات لتامين حضور أعضاء المجلس المركزي في الخارج والبالغ عددهم 17 عضوا.

وبين رئيس المجلس الوطني أنه تم توجيه الدعوات لعشرة اشخاص من حركة حماس، وهم أعضاء في المجلس التشريعي بانتظار رد إيجابي منهم لحضور دورة المجلس المركزي، مشيرا إلى أنه في حال قرروا المشاركة فإنه يمكن دراسة فكرة الفيديو كونفرنس إن لم يتمكنوا من الحضور إلى رام الله.

وفيما يتعلق بممثلي لجان المجلس المركزي، اوضح الزعنون انه لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه اللجان وذلك بسبب وجود طلبات انتساب لها يزيد عن 250 عضوا على اثنتي عشرة لجنة، مؤكدا أنهم سيكونون في دورة المركزي التالية لهذه الدورة.

وبشأن جدول الأعمال، أوضح الزعنون أن جلسة الافتتاح ستعقد الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من هذا الشهر تتضمن كلمة شاملة للرئيس محمود عباس يسبقها كلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأخرى لرئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة.

وأضاف رئيس المجلس الوطني أن الجلسة المقتصرة على أعضاء المجلس المركزي ستكون عند الساعة السادسة والنصف من اليوم ذاته.
 

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