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فلسطين وروسيا توقعان اتفاقية لإجراء عملية تدقيق مشترك

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين، وهيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية اتفاقية لإجراء عملية التدقيق المشترك "تدقيق استخدام أموال الميزانية الفيدرالية الممنوحة لدولة فلسطين على شكل مساعدة لترميم المركز الديني التاريخي في بيت لحم".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الديوان المستشار إياد تيّم، وفداً من هيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية في مكتبه بمدينة رام الله صباح اليوم.

وتنص الاتفاقية التي تهدف إلى كفاءة وفعالية استخدام الأموال الممنوحة، على أن الطرفين ينطلقان في عملية التدقيق المشترك التي تجري في اطار القوانين والتشريعات القومية للطرفين، بما يعزز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد والأموال ولتوسيع العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة فلسطين.

وبهذا التوقيع سيتم مباشرة التدقيق المشترك على المشروع المذكور في بلدية بيت لحم من قبل الفريق الروسي الفلسطيني.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بناء على اتفاقية التعاون بين هيئة المحاسبة لروسيا الاتحادية وديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين والمؤرخة في 16 كانون أول عام 2008.

#فلسطين

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