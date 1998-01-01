جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حبه للكلاب أفقده أطرافه وأنفه!

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبه للكلاب أفقده أطرافه وأنفه!



وكالات / سما /

أفقد حب الكلاب مواطنا أمريكيا من مدينة ويست بيند بولاية ويسكونسن، الأطراف العليا والسفلى وأنفه بسبب بكتيريا الكلاب.

وتفيد فوكس 29 بأن المواطن غريغ مانتيفيل (48 عاما)، نقل إلى المستشفى في شهر يونيو الماضي. واعتقد الأطباء في البداية أنه مصاب بالإنفلونزا، ولكنهم عثروا بعد ذلك في دمه على بكتيريا من نوع Capnocytophaga التي توجد في لعاب الكلاب، ويمكن أن تدخل جسم الإنسان نتيجة عضة كلب مصاب.

ووفقا لزوجته، كان جسمه مغطى ببقع زرقاء، حيث "كان يبدو وكأن شخصا ضربه بمضرب البيسبول". وتسببت العدوى في انخفاض ضغط دم مانتيفيل، وبسبب عدم وصول الدم إلى نهايات أطرافه العليا والسفلى، بدأت الأنسجة تموت وتتعفن.

وبعد أسبوعين من دخوله المستشفى، بتر الأطباء ساقيه وجزءا من يديه. ولكن "الغنغرينا" (موت الأنسجة) لم تتوقف، ما اضطر الأطباء لإجراء عمليات إضافية لبتر يديه إلى منتصف الساعد. ونتيجة لهذه العدوى تضررت أعضاء أخرى من جسمه، حيث يقترح الأطباء إجراء عملية تجميل لأنفه.

وتشكل بكتيريا Capnocytophaga خطورة على الناس ضعيفي المناعة، وتقول سلفيا مونوس-بريس، أخصائية الأمراض المعدية، إن "99% من أصحاب الكلاب لا يتعرضون لمثل هذه العدوى، وما حصل محض صدفة فقط".

#الكلاب #المستشفى

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي يشيد أول نصب تذكاري للكلاب المقاتلة

قَتل عشيقته وأطعم أجزاءها للكلاب ثم عاد إلى الملاعب!

جريمة في المغرب -توضيحية

المغرب: فتاة تقطع جثة أجنبي وتخفي أطرافه في عدة مناطق

الأكثر قراءة اليوم

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

شاهد.. رياض محرز يرفض استلام قارورة خمر من زميله أغويرو

الأخبار الرئيسية

ناصر القدوة

مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

شهيدا القسام

شهيدان من القسام اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الشعبية ترفض التهدئة مقابل فك الحصار وتدعو حماس الى عدم تقديم اي التزامات للعدو

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد