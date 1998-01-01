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مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات



رام الله / خاص سما /

أكد  مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة ناصر القدوة من اللجنة المركزية للحركة والتي كان قدمها الأخير قبل نحو شهرين لمركزية فتح احتجاجا على نتائج ومخرجات اجتماع المجلس الوطني الأخير.

وعلمت "سما " من المصدر ان الرئيس عباس أمر بإقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات اخر معاقل ناصر القدوة .

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو ابرز المرشحين لخلافة ناصر القدوة لرئاسة مؤسسة ياسر عرفات.

وكان الرئيس محمود عباس قد سحب ملف الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية من القدوة قبل أيام واسندها لنبيل أبو ردينة كمقدمة لاقصاء ناصر القدوة.
 

#الرئيس #اقالة #ناصر القدوة

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