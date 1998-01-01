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الرجوب يُعلن عن انطلاق مخيمات الطلائع في قطاع غزة

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يُعلن عن انطلاق مخيمات الطلائع في قطاع غزة



رام الله /سما/

تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، عن انطلاقة مخيمات طلائع فلسطين الصيفية2018 في المحافظات الجنوبية، وذلك من وسط منزل الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات.

وقال الرجوب، إن الإعلان عن انطلاقة مخيمات قطاع غزة من منزل الشهيد أبو عمار رمزنا النضالي، يؤكد أن حلمه بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية هو حُلم كُل فلسطيني وخاصة طلائع الغد .. طلائع المستقبل، لافتا إلى أن هذه المخيمات والتي تحمل شعار القدس عاصمة فلسطين الأبدية تأتي لخلق مساحة للطلائع للترويح والترفيه، وللتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم المختلفة.

وبعد إعلان الرجوب عن انطلاقة المخيمات الصيفية، قام كوادر وموظفو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطلائع مخيم ياسر عرفات للطلائع بغزة بجولة داخل بيت الرئيس، واطلعوا علي مقتنيات الشهيد أبو عمار، والدروع التكريمية وصور الرمز النضالي في مراحل مختلفة من حياة الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها.

يذكر أن المجلس الأعلى يشرف علي إقامة 235 مخيما صيفيا لأندية وجمعيات ومؤسسات ومراكز شبابية ورياضية، موزعة على محافظات قطاع غزة، بمشاركة ما يقارب 12 ألف طليعي، وينفذ الفعاليات ما يقارب 1500 مدير ومنشط، مقسمين على زوايا المخيم من زاوية التعبير الادبي والفن التشكيلي والمسرح والفلكلور الشعبي ختاما بزاوية الألعاب، ويوجد فريق عمل للمتابعة والتقييم من ذوي الخبرات في هذا المجال وفريق إعلامي متخصص في المخيمات الصيفية، وتستمر المخيمات لسبعة أيام.

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