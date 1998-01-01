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اسرائيل تكشف عن وحدة مقاتلة جديدة للتعامل مع قطاع غزة

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تكشف عن وحدة مقاتلة جديدة للتعامل مع قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، عن قيام سلاح المدفعية بجيش الإحتلال بإنشاء وحدة جديدة الأسبوع المقبل.

وسيكون اسم الوحدة "دياه"، بمعنى النسر، وستكون مخصصة لإعداد الجنود للقيام بالمهمات الخاصة،  وفق ما نقل موقع "عكا" عن القناة القناة العبرية

واضافت  أن انشاء هذه الوحدة جاء بناءا على العبر المستخلصة من الحروب والحملات العسكرية السابقة، خصوصا في قطاع غزة.

وأشارت القناة أن الوحدة الجديدة، ستكون قتالية هجومية، ومهمتها جعل سلاح المدفعية مستقلا، خلال المعارك والحروب،.وسيكون لهذه الوحدة ستكون أهداف ومهمات للاعتماد على نفسها، في جمع المعلومات الضرورية لتنفيذ الهجمات، وتنفيذ الهجمات بشكل ذاتي ومستقل.

#اسرائيل #غزة #جيش الاحتلال

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