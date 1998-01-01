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عويضة يشيد بقرار شركة "آديداس" العالمية الانسحاب من رعاية الاتحاد الاسرائيلي

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عويضة يشيد بقرار شركة "آديداس" العالمية الانسحاب من رعاية الاتحاد الاسرائيلي



رام الله / سما /

أشاد الامين العام للجنة الوطنية لمناهضة التطبيع الرياضي جهاد عويضة بالقرار الحكيم الذي أتخذته شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة والقاضي بانهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، الذي يضمّ في عضويته ستة أندية كرة قدم موجودة في مستعمرات إسرائيلية غير شرعيّة.

وأكد عويضة ان اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع وتجمع قدسنا للاتحادات والالعاب الرياضية كانا قد ألزما الشركة قبل 4 سنوات بسحب رعايتها لماراثون رياضي اسرائيلي يسير في بلدات وشوارع مقدسية واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي في العام 1967 .

وأشار عويضة ان اللجنة الوطنية رصدت خلال العام الماضي والأشهر الستة الاولى من هذا العام مقاطعة رياضيين عرب لقاءات نظرائهم الاسرائيليين في بطولات عالمية ، رغم خسارتهم جراء هذه الانسحابات، وهذا الامر يزيد في عزلة اسرائيل عالميا.

#جهاد عويضة #آديداس

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