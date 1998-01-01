بلدية غزة تبدأ بإزالة الأتربة من الشوارع الرئيسة في المدينة

غزة / سما /

بدأ قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في الإدارة لعامة للصحة والبيئة في بلدية غزة بحملة لإزالة الأتربة من الشوارع والميادين الرئيسة في المدينة ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات الذي يبدأ مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام .

وأفاد رئيس القسم ماجد سكر أنه تم البدء في تنفيذ الحملة مع بدء شهر يوليو / تموز الماضي وستستمر حتى نهاية شهر آب / أغسطس الحالي وتهدف لإزالة الرمال المتجمعة على جانبي الأرصفة والجزر في الشوارع الرئيسة والحيوية في المدينة .

وأضاف أنه تم حتى الآن إزالة الأتربة من (10) شوارع رئيسة في مناطق وأحياء مختلفة وسيتم في الأيام القادمة إزالة الأتربة من شوارع وميادين أخرى في المدينة لاسيما القريبة من الجامعات والمدارس والمستشفيات والعيادات .

وبين أن الشوارع التي شملتها أعمال إزالة الأتربة هي: الشارعين الأول والثاني بحي الشيخ رضوان، وشارع عون الشوا المعروف بشارع (8) من تقاطع شارع الرشيد غربا وحتى تقاطع شارع صلاح الدين شرقاً، وشارع بغداد بحي الشجاعية من المقبرة وحتى تقاطع شارع الكرامة، بالإضافة محيط مستشفى الدرة شمال شرق المدينة .

وأضاف أنه تم أيضاً إزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بمستشفى الشفاء، وفي شارع عمر المختار من ميدان فلسطين شرقاً وحتى شارع الرشيد ( البحر) غرباً، ومن شارع صلاح الدين الذي يجري إزالة الأتـربة منه من حدود جباليا شمالا وحتى مفترق الشهداء جنوباً، وشارع الأبراج في تل الهوا، وشارع الجلاء، وشارع جامعة الدول العربية .

وفي ذات السياق؛ كرمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، قسم جمع وترحيل النفايات في بلدية غزة لدوره في إزالة الأتربة وتنظيف الشوارع المؤدية والمحيطة بالكلية ضمن الاستعدادات التي قامت بها الكلية لإقامة حفل التخرج لهذا العام .

وكانت بلدية غزة وبلديات القطاع الأخرى قد أعلنت حالة الطوارئ وتقليص الخدمات منذ بداية العام الحالي بسبب اشتداد الحصار المفروض على القطاع وتوقف غالبية المنح والمساعدات والبرامج التشغيلية التي تقدمها جهات مانحة للبلديات لمساعدتها للقيام بدورها في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .