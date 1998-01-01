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جامعة الاستقلال : سلسلة دورات تدريبية للكادر الوظيفي الجديد في جامعة الإستقلال

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الإستقلال، سلسلة من الدورات التدريبية مخصصة للكادر الوظيفي للفئة المعينة حديثاً، بتكليف من المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، التابعة إلى ديوان الموظفين العام.

وأفادت نورة نجوم مديرة دائرة العلاوات والتطوير في الموارد البشرية، أن هذه الدورات تستهدف الفئة المعينة خلال عام 2017/2018 من أكاديميين وإداريين، وتقدم لهم معلومات من شأنها أن تحفز أدائهم الوظيفي في المستقبل، في عدد من المواضيع المتنوعة، حول (التنظيم الهيكلي الإداري، قانون الخدمة المدنية، قانون التقاعد، المالية العامة، الجندر ومدونة السلوك).

وأضافت نجوم، أن هذا البرنامج التحضيري يأتي إستناداً على القانون الخاص بالمدرسة الوطنية رقم (5) لسنة 2016 مادة (18)،  ويعمل على تعزيز أداء الموظفين في المؤسسات الحكومية وتطوير عملهم الإداري، ما يساعد على رفع كفاءة المؤسسة الحكومية في دمج الموظف الجديد بأسرع وقت ممكن في بيئة العمل، مما يسهل عليه استيعاب مهام وظيفته ومسؤولياته.

يذكر أن هذه الدورات، مستمرة حتى تاريخ 11 من شهر آب الحالي، ويحصل المشاركون على شهادات موثقة من المدرسة الوطنية الفلسطينية.

#جامعة الاستقلال #دورات

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