تسريب يكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 9

تواصل شركة سامسونج استعدادها لحدث Unpacked المزمع عقده بتاريخ 9 أغسطس/آب الحالي في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تكشف الشركة عن أحدث هواتفها الذكية الرئيسية جالاكسي نوت Galaxy Note 9، وقد ساعد اقتراب موعد كشف النقاب عن الجهاز في زيادة حدة تواتر التسريبات، إذ ظهر تسريب جديد روسي المصدر يوفر للمستخدمين نظرة أولية على المواصفات الكاملة للهاتف، وذلك عبر صندوق التجزئة الخاص بالهاتف، والمواصفات المكتوبة في الجهة الخلفية من الصندوق.

وكانت شركة سامسونج قد نشرت عن طريق الخطأ إعلانًا مسبقًا لهاتف Galaxy Note 9 يشير إلى عبارة “قل مرحبًا للقوة الخارقة”، وتدعو الشركة العملاء من خلال الإعلان إلى الطلب المسبق للهاتف، وأن يكونوا من أوائل من يختبروه، كما ظهر مقطع فيديو تعريفي رسمي للجهاز على يوتيوب، والذي يكشف عن الهاتف والقلم الإلكتروني الجديدS Pen، ويبدو أن الشركة تركز بشكل كبير على هذا القلم، بحيث يعرض الفيديو قدرة القلم على الكتابة على الشاشة حتى عندما يكون الهاتف مقفلًا.

ويؤكد التسريب الجديد على الكثير من المعلومات المذكورة سابقًا حول مواصفاتGalaxy Note 9، إذ يسرد الصندوق المواصفات بالكامل باللغة الروسية، وكما هو متوقع، فإن الجهاز يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED بدقة QHD+ بقياس 6.4 إنش، مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية ذات فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتي جرى استعراضها سابقًا على هاتف Galaxy S9+.

ويتضمن Galaxy Note 9 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع تواجد القلم الإلكترونيS Pen، والذي من المفترض أن يعمل كجهاز تحكم عن بعد، حيث اقترحت مجموعة كبيرة من التقارير أن القلم سوف يحصل على دعم لتقنية البلوتوث، ويمكن استخدامه كوحدة تحكم عن بعد للكاميرا والتطبيقات الأخرى.

ويؤكد صندوق التجزئة لهذه النسخة من الهاتف أنه يأتي بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومكبرات صوت ستيريو معدلة بواسطةAKG، بشكل يشابه ما هو موجود ضمن هواتف Galaxy S9، والتي تستخدم سماعة الأذن كجزء من مكبرات الصوت الستيريو.

كما أن هناك الماسح الضوئي لقزحية العين وقارئ بصمات الأصابع، فضلأ عن الحماية ضد الغبار والماء حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة وفقًا لمعيار IP68، مع دعم طريقة الدفع الإلكترونية سامسونج باي Samsung Pay وميزة الشحن اللاسلكي، واستنادًا إلى بعض الإعلانات التشويقية فإنه من المفترض أن يتوفر Galaxy Note 9بعدة خيارات لونية هي الأسود والبني والأزرق المرجاني والرمادي والأرجواني البنفسجي.

تجدر الإشارة إلى قيام الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي بإصدار ثلاث إعلانات دعائية تشويقية جديدة لهاتف جالاكسي نوت Galaxy Note 9، وتؤكد الفيديوهات التشويقية الجديدة أن لدى الشركة الكورية الجنوبية تحديثات جذرية حقيقة قد تغير مسار الأمور، وذلك تبعًا إلى أن مصير العلامة التجارية Galaxy Note يعتمد إلى حد كبير على رد فعل العملاء على الهاتف الجديد.