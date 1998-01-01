جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نصائح لراغبي تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لراغبي تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء



وكالات / سما /

أفضل شيء في تطبيقات إنترنت الأشياء أنّها بلا حدود، حيث تفتح النافذة لإبداع المطور ويكون الحد النهائي هو مُخيلة المطور نفسه. لكن قبل أن تبدأ بالتطوير لإنترنت الأشياء خذ في اعتبارك هذه الخطوات، أو النصائح:

1. افشل سريعًا: لم ولن تستطيع تحقيق ما تريد من المرة الأولى، حتى وإن كنت الرجل الأكثر حظًا في العالم، وكلما فشلت أسرع كلما تعلّمت من أخطائك حتى يأتي الوقت المناسب ويُصبح تطبيقك جاهز للأضواء. انظر في التقنيات واللغات البرمجية المختلفة لتسريع خطوات التطوير، مثل Google Weave مثلًا.

2. فكّر في الحجم: قد يكون لديك 10 أجهزة متصلة في أحد الأيام و100،000 جهاز في اليوم يليه، لذا يجب أن تكون جاهز لمعالجة هذا الضغط. ولأن إنترنت الأشياء يعتمد بشكل كبير على الاتصال الثابت، ستحتاج إلى برمجيات تُساعدك في التحديث بدون التأثير على الاتصال.

3. استخدم الرسائل الثنائية: إذا كان الجهاز الذي تنوي لدمجه يدعم الترميز الثُنائي المخصص بدلًا من ترميز ASCII، استخدمه. رسائل الترميز الثنائي المُخصص تُقلل إلى حد كبير متطلبات التطبيق خاصتك من حيث الباندويث، مما يُقلل من التكاليف.

4. استضافة التطبيق في مواقع جغرافية مختلفة: إذا كنت باستطاعتك تحويل البيانات إلى مركز بيانات يتوافق مع موقع عملائك، يُمكنك توفير زمن استجابة أسرع ويكون لديك بعض المرونة في التعامل مع مخاوف الخصوصية.

5. استعن بمصادر خارجية: هناك الكثير من الأدوات الجديدة في السوق يمكنها مساعدتك للبدء في بناء تطبيقك، عبر تقديم الكثير من الحلول الفرعية للمشاكل التي قد تطرأ أو المميزات التي قد ترغب بإضافتها في التطبيق، لتجعل بذلك تركيزك الكُلّي على تطوير التطبيق.

هناك الكثير من الفُرص في تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء، لكن قبل دخولك واستغلالك لهذه الفرص يجب أن تكون على دراية كاملة بما ستجده عند البدء.

#تطبيقات #إنترنت

أخبار ذات صلة

إنترنت الأشياء.. التقنية التى ستجعل كل ما حولنا متصلًا ببعضه

ياهو تستحوذ على شركة تطوير تطبيقات الصور Cooliris

لراغبي الخصوصية: موزيلا تطلق تطبيق Firefox Focus

وأخيرًا.. “واتسآب” من دون إنترنت!

صفحات ويب على كروم دون إنترنت

كيف تشاهد «يوتيوب» بدون إنترنت؟

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

الأخبار الرئيسية

ناصر القدوة

مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

شهيدا القسام

شهيدان من القسام اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الشعبية ترفض التهدئة مقابل فك الحصار وتدعو حماس الى عدم تقديم اي التزامات للعدو

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد