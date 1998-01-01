نصائح لراغبي تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء

وكالات / سما /

أفضل شيء في تطبيقات إنترنت الأشياء أنّها بلا حدود، حيث تفتح النافذة لإبداع المطور ويكون الحد النهائي هو مُخيلة المطور نفسه. لكن قبل أن تبدأ بالتطوير لإنترنت الأشياء خذ في اعتبارك هذه الخطوات، أو النصائح:

1. افشل سريعًا: لم ولن تستطيع تحقيق ما تريد من المرة الأولى، حتى وإن كنت الرجل الأكثر حظًا في العالم، وكلما فشلت أسرع كلما تعلّمت من أخطائك حتى يأتي الوقت المناسب ويُصبح تطبيقك جاهز للأضواء. انظر في التقنيات واللغات البرمجية المختلفة لتسريع خطوات التطوير، مثل Google Weave مثلًا.

2. فكّر في الحجم: قد يكون لديك 10 أجهزة متصلة في أحد الأيام و100،000 جهاز في اليوم يليه، لذا يجب أن تكون جاهز لمعالجة هذا الضغط. ولأن إنترنت الأشياء يعتمد بشكل كبير على الاتصال الثابت، ستحتاج إلى برمجيات تُساعدك في التحديث بدون التأثير على الاتصال.

3. استخدم الرسائل الثنائية: إذا كان الجهاز الذي تنوي لدمجه يدعم الترميز الثُنائي المخصص بدلًا من ترميز ASCII، استخدمه. رسائل الترميز الثنائي المُخصص تُقلل إلى حد كبير متطلبات التطبيق خاصتك من حيث الباندويث، مما يُقلل من التكاليف.

4. استضافة التطبيق في مواقع جغرافية مختلفة: إذا كنت باستطاعتك تحويل البيانات إلى مركز بيانات يتوافق مع موقع عملائك، يُمكنك توفير زمن استجابة أسرع ويكون لديك بعض المرونة في التعامل مع مخاوف الخصوصية.

5. استعن بمصادر خارجية: هناك الكثير من الأدوات الجديدة في السوق يمكنها مساعدتك للبدء في بناء تطبيقك، عبر تقديم الكثير من الحلول الفرعية للمشاكل التي قد تطرأ أو المميزات التي قد ترغب بإضافتها في التطبيق، لتجعل بذلك تركيزك الكُلّي على تطوير التطبيق.

هناك الكثير من الفُرص في تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء، لكن قبل دخولك واستغلالك لهذه الفرص يجب أن تكون على دراية كاملة بما ستجده عند البدء.