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تعرف على مخاطر المكيفات!

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على مخاطر المكيفات!



وكالات / سما /

حذرت مجموعة من الأطباء والأخصائيين الروس من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان، خاصة لدى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وأكد الأخصائيون أن تشغيل مكيفات الهواء في الطقس الحار جدا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن استخدام المكيفات يرفع خطر الإصابة بنزلات البرد المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل سريع.

وقالت الطبيبة، فيتالا فورونتسوفا، لوكالة أنباء نوفوستي، إن "تشنج الأوعية الدموية، بسبب هواء المكيفات البارد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع ضغط الدم".

وأوضحت الأخصائية أن الأوعية الدموية تتوسع لدى ارتفاع حرارة الجو، والدخول إلى أماكن باردة تعمل فيها المكيفات يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

لذلك، يجب عدم تبريد الهواء في الأماكن المغلقة بشكل كبير، بل تبريدها بدرجات أقل لتبقى قريبة من درجات الحرارة العامة.

وقال عالم الأحياء، فيكتور نالييف، في أكاديمية العلوم الروسية، إن "خطر استخدام المكيفات على الصحة يتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يعانون من السمنة ومرض السكري".

ونصح الأطباء الذين يستخدمون المكيفات بمحاولة الابتعاد عن مصدر الهواء البارد مباشرة وعدم الجلوس أمام أجهزة التبريد.

#المكيفات

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