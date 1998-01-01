جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

ماء الشعير.. إكسير الصحة والرشاقة

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماء الشعير.. إكسير الصحة والرشاقة



وكالات / سما /

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ماء الشعير يعد بمثابة إكسير الصحة والرشاقة، حيث إنه يزخر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما يساعد على إنقاص الوزن.

وأوضحت أن ماء الشعير غني بالحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامينات (ب) وفيتامين (إي)، كما أنه يحتوي على الفينولات، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة التي تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات وتحمي من السرطان وأمراض القلب.

ويعد ماء الشعير مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن؛ حيث إنه يعمل على تنشيط عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع طويلا وتحمي من نوبات الجوع الشديدة، فضلا عن أنه قليل الدهون؛ وبالتالي يعتبر ماء الشعير مكملا مثاليا لأية حمية غذائية.

ومن المزايا الأخرى لماء الشعير أنه مفيد لصحة فلورا الأمعاء، ويتمتع بتأثير تبريد داخلي طبيعي، ويمكن تحسين مذاق ماء الشعير بإضافة الليمون أو عسل النحل أو عصير الفاكهة.

#ماء الشعير #الصحة

أخبار ذات صلة

ما مدى خطورة استخدام الألومنيوم على الصحة؟

فقدان حاسة الشم مؤشر على تقهقر الصحة

للرجال برنامج غذائي للحفاظ على الصحة الجنسية

دراسة أمريكية.. الشيب دليل على الصحة الجيدة!

المأكولات البحرية... تفيد الصحة وتبعد أمراض القلب

الصحة العالمية تدعو لفرض قيود صارمة على السجائر الإلكترونية

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

الأخبار الرئيسية

ناصر القدوة

مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

شهيدا القسام

شهيدان من القسام اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الشعبية ترفض التهدئة مقابل فك الحصار وتدعو حماس الى عدم تقديم اي التزامات للعدو

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد