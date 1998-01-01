حسنية أكادير يكشف وضع الفلسطينيين صيام وماهر

وكالات / سما /

كشف أحمد آيت علا المدير الإدارة والناطق الإعلامي لنادي حسنية أكادير المغربي, عن وضع اللاعبين الفلسطينيين تامر صيام وأحمد ماهر مع الفريق.

وقال آيت علا لبرنامج "سوبر سبورت" عبر راديو "علم" بالخليل, إن الجهاز الفني أشاد بإمكانيات صيام وماهر خلال التدريبات والمباريات الودية, مبينا أن النادي أرسل أوراقهما للجامعة المغربية الملكية لتسجيلهما في كشوفات الفريق بشكل رسمي.

وأضاف: "نراهن على اللاعبين بالظهور بصورة مميزة في الدوري, بالتأكيد هما إضافة جيدة لحسنية أكادير".

يشار إلى أن هذه التجربة تعتبر الاحترافية الأولى لصيام, بينما سبق لماهر اللعب مع الوحدات الأردني قبل موسم ونصف.