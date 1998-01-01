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سامي الجابر: لم نحسم صفقة عموري بعد

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامي الجابر: لم نحسم صفقة عموري بعد



وكالات / سما /

كشف سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، أن صفقة عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب العين الإماراتي لم تحسم بعد.

وقال الجابر أن جماهير الهلال ستكون الحاسمة في أمر انضمام عموري لصفوف الفريق.

وأضاف: “الهلال ملك جماهيره، والحضور الجماهيري في حفل التقديم بروفة متميزة للموسم الجديد”.

وأشار رئيس الهلال إلى أن بقاء أي لاعب أو رحيله عن الفريق مرهون بتقرير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وشدد الجابر أن الإدارة لن تفرط في أي لاعب الإ بعد توفير البديل الأميز.

 

ويواجه الهلال فريق الشباب العماني، 12 أغسطس الحالي في دور الـ32 من البطولة العربية، ثم يتجه إلى لندن استعداداً لمواجهته مع الاتحاد بكأس السوبر السعودي المقرر إقامتها 18 من الشهر ذاته.

#سامي الجابر #عمر عبدالرحمن (عموري)

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