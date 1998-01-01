جيش الإحتلال: التهدئة المحدودة مع حماس لن تمنع التصعيد والسلطة تسعى لافشال التهدئة

عكا للشؤون الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن التقديرات في الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن حماس معنية بالتهدئة، لكنها مازالت تستعد للمواجهة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تقديرات الجيش تؤكد أن السلطة الفلسطينية، تسعى لإفشال محاولات التوصل الى تهدئة مع حماس بغزة.

وأضافت: أن "الجيش يرجح العودة الى مربع التصعيد، في حال فشلت المباحثات التي تجريها المخابرات المصرية، للتوصل الى تهدئة مع حركة حماس".

ووفقا للصحيفة العبرية، تؤكد مصادر بالجيش، أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق تهدئة عام مع حماس، والاكتفاء بتهدئة محدودة، فسرعان ما سينهار هذا الاتفاق وقد يؤدي فشله الى الدخول في جولة مواجهة جديدة مع حماس بغزة.