إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع كيتا بالدي

وكالات / سما /

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع الجناح الشاب كيتا بالدي لاعب فريق موناكو الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان كيتا بالدي صاحب الـ 23 عامًا قد انتقل الصيف الماضي لصفوف موناكو قادمًا من فريق لاتسيو الإيطالي بمبلغ 30 مليون يورو.

وظهر كيتا بالدي بصورة طيبة مع فريقه الفرنسي موناكو في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 لقاء، ونجح في إحراز 8 أهداف، وصنع أحدى عشر آخرين.

وذكرت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إنتر ميلان يقترب بشدة من التعاقد مع كيتا بالدي، بالرغم من انتقاله الصيف الماضي فقط لموناكو.

وأشارت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لدفع مبلغ 30 مليون يورو لضم كيتا بالدي، أو استعارته لمدة موسم مع إمكانية ضمه بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن تعاقد الإنتر مع بالدي ليس معناه أن إدارة النيراتزوري قد استغنت عن فكرة التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، بل يحاول مسؤولو النادي بشتى الطرق التعاقد معه.

وفي حالة انتقال كيتا بالدي بشكل رسمي للإنتر، فإن كاندريفا جناح الفريق الإيطالي سيرحل عن النادي هذا الصيف.