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ويليان مهاجماً كونتي : أتمنى ألا يكون ساري مثله

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويليان مهاجماً كونتي : أتمنى ألا يكون ساري مثله



وكالات / سما /

اعترف النجم البرازيلي ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ويليان بعدم تمنيه أن يكون مدرب “البلوز” الحالي الإيطالي ماوريسيو ساري مثل مدربه السابق الإيطالي الأخر أنتونيو كونتي.

 

ورغم أن ويليان لعب أفضل فتراته الكروية تحت قيادة أنتونيو كونتي إلا أنه يرى بأن العمل مع مدربه السابق صعب ومعقد.

وقال ويليان في تصريحات لشبكة “إي أس بي أن” التلزفيونية “آمل ألا يكون ماوريسيو ساري مثل كونتي ، لقد وجدت صعوبة بالعمل مع أنتونيو ، فلسفته ومنطقه معقدان للغاية”.

وأضاف “لقد كان هنالك العديد من الأمور صعبة الفهم بالنسبة لي ، كنت ألعب بشكلٍ جيد للغاية وتم إيقاف بعض الأمور التي كنت أعتمد عليها”.

وكان كونتي قد أقيل من منصبه في الأسابيع الأخيرة ، قبل أن يتم تعيين ماوريسيو ساري في منصبه بعد مواسم مميزة له مع نابولي.

 

يذكر أن ويليان سوف يستمر لاعباً في تشيلسي الموسم القادم بعد اعترافه بعدم تلقيه عروضاً سوى من برشلونة الإسباني الذي تخلى عن فكرة ضمه بعد توقيعه مع مواطنه مالكوم من بوردو الفرنسي.

 
#ويليان #كونتي #ساري

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