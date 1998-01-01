ساوثهامتون يخلص برشلونة من باكو ألكاسير قبل نهاية الميركاتو

وكالات / سما /

يستعد نادي ساوثهامتون الإنجليزي للانقضاض على المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن ينتقل باكو ألكاسير إلى ساوثهامتون خلال الأيام القليلة من الميركاتو الصيفي ، والذي يغلق في إنجلترا يوم الخميس القادم.

صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أكدت أن مدرب ساوثهامتون مارك هيوز معجب بباكو ألكاسير منذ فترة طويلة ، ويسعى للحصول على خدماته في الأيام القادمة.

ولم يستبعد مارك هيوز في حديث صحفي القيام بأي عملية خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وقال المدرب “في هذه اللحظة وفي الوقت الذي نقف به هنا ربما نكن في مرحلة لا يمكن لنا بها القيام بأي صفقة ، لكن لا أحد يعرف ، إذا كان هنالك شيء مهم وإن كانت الموارد متواجدة للقيام بشيء فسوف نقم به”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن برشلونة سيوافق على إعارة باكو ألكاسير في حال تلقى عرضاً للتخلي عنه لموسم واحد مقابل 3 ملايين يورو ، وسيوفر النادي أيضاً راتبه الكبير.