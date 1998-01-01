جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ساوثهامتون يخلص برشلونة من باكو ألكاسير قبل نهاية الميركاتو

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساوثهامتون يخلص برشلونة من باكو ألكاسير قبل نهاية الميركاتو



وكالات / سما /

يستعد نادي ساوثهامتون الإنجليزي للانقضاض على المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن ينتقل باكو ألكاسير إلى ساوثهامتون خلال الأيام القليلة من الميركاتو الصيفي ، والذي يغلق في إنجلترا يوم الخميس القادم.

صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أكدت أن مدرب ساوثهامتون مارك هيوز معجب بباكو ألكاسير منذ فترة طويلة ، ويسعى للحصول على خدماته في الأيام القادمة.

ولم يستبعد مارك هيوز في حديث صحفي القيام بأي عملية خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وقال المدرب “في هذه اللحظة وفي الوقت الذي نقف به هنا ربما نكن في مرحلة لا يمكن لنا بها القيام بأي صفقة ، لكن لا أحد يعرف ، إذا كان هنالك شيء مهم وإن كانت الموارد متواجدة للقيام بشيء فسوف نقم به”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن برشلونة سيوافق على إعارة باكو ألكاسير في حال تلقى عرضاً للتخلي عنه لموسم واحد مقابل 3 ملايين يورو ، وسيوفر النادي أيضاً راتبه الكبير.

#ساوثهامتون #ألكاسير

أخبار ذات صلة

ألكاسير-وبرشلونة

فيديو.. ألكاسير يقود برشلونة للصدارة بفوز شاق على إشبيلية

برشلونة يعلن عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

C_k6H26W0AAFbkK-e1494572720318

كونتي يواجه ساوثهامتون للتتويج بلقب البريميرليج

فيديو.. إنييستا يعلن نهاية مشواره مع برشلونة

Diego-Costa-202244858

كونتي يلمح للتخلي عن كوستا في الميركاتو !

58ff27566bd5c5d276000005

بايرن ميونخ يستهدف نجم أرسنال في الميركاتو القادم

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

بعد غضب المواطنين.. المالية توضح كميات الغاز المدخلة من مصر وكيفية تصريفها وأسعارها

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

الأخبار الرئيسية

شهيدا القسام

شهيدان من القسام إثر استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال: التهدئة المحدودة مع حماس لن تمنع التصعيد والسلطة تسعى لافشال التهدئة

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد

حماس - اسرائيل

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"