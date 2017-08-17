كروس يغادر تدريب الريال وشكوك حول مشاركته بالسوبر الأوروبي !

وكالات / سما /

غادر الألماني توني كروس متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني تدريب الريال بشكل مبكر بسبب الإصابة، استعدادًا للقاء المرينجي الودي أمام روما الإيطالي، ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

وخاض فجر اليوم الثلاثاء فريق ريال مدريد تدريبه الأخير على ملعب “ريد بول أرينا” قبل لقاء روما المقرر إقامته فجر يوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن توني كروس بعد بدء تدريبات الفريق، ذهب لأحد أعضاء الجهاز الفني، ومن ثم غادر الملعب.

وحتى الآن لم يصدر النادي أي معلومات حول طبيعة إصابة توني كروس، هل شعر بأي إصابة حقًا أم الأمر مجرد إجهاد.

وأكملت الصحيفة أن حتى الآن لم يتضح بعد هل سيشارك في لقاء روما الودي، أم هو بالفعل قد تعرض لإصابة قوية، ومن الممكن أن يغيب على إثرها عن مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني المقرر إقامتها يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن الفرنسي ثيو هيرنانديز أيضًا قد غادر التدريب مبكرًا، دون الكشف عن السبب.