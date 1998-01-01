جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت وهما: مؤمن محمد مرعي، وإياد عزت عاصي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجد كميل من بلدة قباطية في محافظة جنين، إضافة إلى اعتقال براء ذوقان نجل الأسير غسان ذوقان من محافظة نابلس.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أمجد أكتم عثمان (17 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والمواطن جمال علي عادي (19 عاماً) من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

عزام سلهب - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة بينهم النائب في التشريعي عزام سلهب

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة ويزعم العثور على ورشة تصنيع سلاح في نابلس

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

جيش الاحتلال - ارشيف

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة ويستهدف الصيادين بغزة

اعتقال

جيش الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة و يصادر اسلحة واموال

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

بعد غضب المواطنين.. المالية توضح كميات الغاز المدخلة من مصر وكيفية تصريفها وأسعارها

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

شهيدان من القسام إثر استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد

حماس - اسرائيل

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

غزة-

وزير إسرائيلي: احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة"