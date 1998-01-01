المدرسة الوطنية للإدارة والشرطة الفلسطينية يبحثان سبل التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات

رام الله / سما /

عقد رئيس ديوان الموظفين العام – رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبوزيد اجتماعا مع وفد من قيادة الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء وذلك في مقر المدرسة الوطنية للإدارة بمدينة رام الله ,

وأطلع أبوزيد الوفد الشرطي على البرامج التدريبية التي تنفذها المدرسة وتحديدا برنامج اعداد القادة وبرنامج التدريب المستمر والبرنامج التحضيري لتدريب الموظفين الجدد في جهاز الخدمة المدنية الفلسطيني ,

وأكد أبوزيد ان تجربة المدرسة الوطنية للإدارة مستلهمة من التجارب الرائدة في العالم بصبغة فلسطينية بحتة وتجربه فلسطينية بامتياز , وبحث الطرفان سبل وأوجه التعاون المختلفة ما بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من جهة وجهاز الشرطة الفلسطينية من الجهة الأخرى لاسيما في مجال الاستفادة من البرامج والمساقات والمناهج التدريبة التي تقدمها المدرسة الوطنية للإدارة , والاستفادة منها في المعهد الشرطي الفلسطيني المزمع انشاءه ,

حيث اتفق الجانبان على اعداد وتطوير مذكرة تفاهم وتعاون بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وجهاز الشرطة الفلسطيني في مجال التدريب وتبادل الخبرات لما فيه فائدة للطرفين وبما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا في مجال التنمية البشرية والإدارية .