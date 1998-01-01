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محلل إسرائيلي: يجب استغلال فرصة التهدئة مع حماس

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: يجب استغلال فرصة التهدئة مع حماس



عكا للشؤون الإسرائيلية

نشر الكاتب والمحلل الإسرائيلي المتخصص بالشؤون العربية، تسفي يحزكئيلي، مقالا على متن صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: يجب استغلال الفرصة والتوصل الى تهدئة مع حماس بغزة.

وزعم المحلل الإسرائيلي، "أن حركة حماس تعيش في حالة ضعف الآن، وعلى إسرائيل استغلال هذه الحالة، والتوصل الى اتفاقية تهدئة معها".

وحذر المحلل الإسرائيلي، من محاولات رئيس السلطة محمود عباس، من التأثير على المباحثات التي تجريها مصر، من اجل افشال التوصل الى اتفاقية تهدئة مع حماس.

وأكد المحلل الإسرائيلي، أن حماس معنية حاليا بالتوصل الى تهدئة مؤقتة، لأنها ستساعدها على إعادة ترتيب أمورها الداخلية.

وبحسب المحلل يحزكئيلي، فأن من مصلحة إسرائيل استغلال هذه الفرصة، والتوصل الى تهدئة مع حماس، لإبعاد شبح الحرب القادمة.

#اسرائيل #حماس #تهدئة

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