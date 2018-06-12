جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"رويترز" تفصل تعسفياً الصحفيين التيتي والسمودي وتتنكر لحقوقهما

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز" تفصل تعسفياً الصحفيين التيتي والسمودي وتتنكر لحقوقهما



وكالات

فصلت وكالة رويترز العالمية، الصحفيين والمصورين في مكتب فلسطين علي سمودي وحسن التيتي بشكل مفاجئ وتعسفي ورفضت تعويضهما ومنحهما أي من حقوقهما رغم أنهما يعتبران من أقدم موظفي الوكالة اللذين انضما إليها قبل 26 عاماً.

واستنكرت نقابة الصحفيين القرار واعتبرت أنه يأتي في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ويأتي بعد فترة وجيزة من إقدام قناة العربية على فصل مدير مكتبها وعدد من موظفيها والعاملين فيها.

وقال الصحفي علي السمودي في تصريحات صحفية: إن مدير تلفزيون " رويترز "، في الأراضي الفلسطينية، استدعى على عجل الزميلين التيتي والسمودي بتاريخ 12-6-2018، وأبلغهما بقرار الفصل التعسفي الذي رافقه جريمة حرمانهما من كافة حقوقهما، دون مراعاة لأي جوانب مهنية أو أخلاقية أو إنسانية رغم التزامها بالعمل في تغطية كافة الأحداث والمخاطرة بحياتهما، ورغم أنهما يعتبران من أفضل وأشهر وأقدم مصوري وكالة رويترز وتعرضا للإصابة خلال عملهما لصالح الوكالة.

وأكد التيتي والسمودي رفضهما واستنكارهما للقرار التعسفي والظالم وعزمهما التوجه الفوري للقضاء الفلسطيني لمقاضاة الوكالة، لاستهتارها بما قدماه من جهد وعمل والتزام وتفان طوال سنوات عملهما وتجريدهما من كافة حقوقهما.

وقال عمر نزال مسؤول الإعلام في نقابة الصحفيين في تصريح صحفي إن "موضوع فصل الصحفيين من قناة العربية والـmbc و الجزيرة ووكالة رويترز، موضوع سياسي يتعلق بإهمال هذه الفضائيات للشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي كانت على مدى سنوات عنوان رئيسي لديهم".

وأضاف " الجانب الأخطر، التنكر للناحية الحقوقية، فبعض الزملاء يعملون في هذه الوكالات منذ أكثر من ٢٠ عاما".

وأكد "بدأنا كنقابة باتصالاتنا مع إدارة الوكالة من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين كونهم أعضاء فيه لحل القضية بشكل ودي وفي حال لم يتم ذلك سيتم اللجوء للقضاء".

وتابع نزال "كنقابة لدينا موقف جاد من قمة الاستهتار التي تقوم بها هذه الوكالات ، فالصحفيان السمودي والتيتي، تعرضا للاعتقال والتنكيل والضرب والسجن والإصابة من قبل قوات الاحتلال خلال تأديتهم لعملهم، وأيضا تعرض التيتي لحرق منزله والسمودي لإصابات خطرة.

وينحدر المصور الصحفي حسن التيتي 50 عاماً، من مدينة نابلس، التحق بوكالة رويترز كمصور خلال الانتفاضة الأولى، أما الصحفي علي سمودي 50 عاماً، فهو من مدينة جنين، وبدأ العمل في الوكالة عام 1992.

#رويترز #فصل #فلسطين

أخبار ذات صلة

أونروا

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

الرجوب والرئيس عباس - ارشيف

"رويترز": الرئيس الفلسطيني يعزز قبضته في انتخابات فتح

ارشيفية

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

الباحث سلامة معروف

غزة:رئيس "الإعلامي الحكومي" ينال الماجستير حول واقع حصول الصحفيين على المعلومات

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة اخبار الامن في غزة واي تصريحات لحماس حول اعتداء "السرايا"

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

بعد غضب المواطنين.. المالية توضح كميات الغاز المدخلة من مصر وكيفية تصريفها وأسعارها

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

شهيدان من القسام إثر استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد

حماس - اسرائيل

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

غزة-

وزير إسرائيلي: احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة"