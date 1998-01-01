النائب العام "احمد براك" يوقع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في فنزويلا

رام الله / سما /

اختتم النائب العام المستشار د.أحمد براك زيارة عمل رسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، التقى خلالها المدعي العام لجهورية فنزويلا البوليفارية طارق وليم صعب، وسفير دولة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح، بناءاً على توجهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس.



وبعد المحادثات الرسمية بين الجانبين تمت مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في جمهورية فنزويلا البوليفارية والنيابة العامة في فلسطين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في الجانبين.



من جانبه أبدى النائب العام د. أحمد براك إعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي الفنزويلي، مثمنا تلك الزيارة، ومعربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، ومؤكدا على الالتزام الراسخ بالمضي قدماً في تطوير العلاقات القانونية الفنزويلية- الفلسطينية.