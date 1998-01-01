العمل الزراعي بغزة ينتهي من انشاء 166 حظيرة أغنام

غزة / سما /

في اطار الانشطة والجهود المتواصلة التي يقوم بها اتحاد لجان العمل الزراعي من اجل دعم وتعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الوصول الى مصادر رزقهم من خلال تقديم البرامج والمشاريع المختلفة .

فقد تمكن الاتحاد من انشاء 166 حظيرة اغنام قدمت لمجموعة مربي الاغنام الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة , و كانت مهيئة بظروف صحية وبيئية مناسبة لتربية الاغنام وتبلغ مساحة كل حظيرة 24 متر مربع , موزعين على مختلف مناطق القطاع .

وقد تضمن هذا النشاط خدمات اضافية متنوعة من خلال تطعيم ما يعادل 43,000 جرعة تسمم معوي موزعين على 2400 مستفيد من مربي الاغنام في قطاع غزة بالإضافة الى تزويد مجموعة كبيرة من المستفيدين بالهرمونات والاسفنجات لعدد 1500 رأس من النعاج والتي تساهم في زيادة الانتاج الحيواني لدى المربيين مما يؤدي الى تحسين مستوى الدخل لديهم , وشمل ذلك زيارات بيطرية مستمرة لكافة المستفيدين لتحسين النسل والسلالات ومعالجة الاغنام من جميع الامراض والاوبئة .

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع ( دعم صمود المزارعين والصيادين ومربي الاغنام في قطاع غزة ) والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من المساعدات العالمية – كندا .

حيث يسعى اتحاد لجان العمل الزراعي الى المتابعة الدائمة لكل من المزارعين والصيادين والعمل بجهد على تعزيز صمودهم وتمكينهم من الحصول على وسائل وسبل عيش تمكنهم من مواجهة الظروف الانية الصعبة .