الاحتلال يجرف طريقا عسكريا في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية

الاغوار / سما /

جرفت آليات الاحتلال، الليلة الماضية، طريقا عسكريا، في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية؛ للتدريبات العسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، أحمد اشتية، إن الاحتلال استكمل تجريف وتوسيع جزء من طريق زراعي موجود بالأصل، ليستخدمه في تنقلات آلياته العسكرية المشاركة في التدريبات، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ هذه المرة من عند الشارع الرئيسي باتجاه أراضي المواطنين في الرأس الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال جرفت قبل اسبوعين تقريبا جزءا من الطريق ذاته بطول 2.5 كم، ودمرت خلال عملية التجريف خط مياه بطول 1.5 كم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشق سنويا طرقا عسكرية، وتدمر خطوط مياه في المنطقة ذاتها، كما يخطر الاحتلال بطرد عائلات تسكن المنطقة؛ بهدف التدريبات العسكرية.