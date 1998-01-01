جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف طريقا عسكريا في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

جرفت آليات الاحتلال، الليلة الماضية، طريقا عسكريا، في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية؛ للتدريبات العسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، أحمد اشتية، إن الاحتلال استكمل تجريف وتوسيع جزء من طريق زراعي موجود بالأصل، ليستخدمه في تنقلات آلياته العسكرية المشاركة في التدريبات، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ هذه المرة من عند الشارع الرئيسي باتجاه أراضي المواطنين في الرأس الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال جرفت قبل اسبوعين تقريبا جزءا من الطريق ذاته بطول 2.5 كم، ودمرت خلال عملية التجريف خط مياه بطول 1.5 كم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشق سنويا طرقا عسكرية، وتدمر خطوط مياه في المنطقة ذاتها، كما يخطر الاحتلال بطرد عائلات تسكن المنطقة؛ بهدف التدريبات العسكرية.

أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال تعتدي على مقدسية

صور : الاحتلال يقمع المصلين المقدسيين واصابة البرغوثي برصاصة في الرأس

جيش الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بالضفة ويصادر سكاكين وزيا عسكريا

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

الخان الأحمر

الاحتلال يغلق الخان الأحمر بالمكعبات الاسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

البطش

صحيفة أمريكية تزعم : البطش كان على علاقة مع كوريا الشمالية و الموساد وراء اغتياله

الأكثر قراءة اليوم

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

بعد غضب المواطنين.. المالية توضح كميات الغاز المدخلة من مصر وكيفية تصريفها وأسعارها

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

من هي سمر بدوي سبب الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وكندا ؟

جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

تحليلات إسرائيلية : الموساد وراء اغتيال العالم السوري "عزيز أسبر

محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

شهيدان من القسام إثر استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

القناة العاشرة : اسرائيل تتتراجع عن وعودها لمصر وتضع شروطا جديدة للتهدئة مع حماس

اونروا

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد

حماس - اسرائيل

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

غزة-

وزير إسرائيلي: احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة"