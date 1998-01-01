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نتنياهو وبخ بشدة زيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وبخ بشدة زيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن على خلفية دعم حكومتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية التي تعمل ضد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو وبخ إريكسن خلال اجتماع مغلق جرى بينهما واستمر مدة 50 دقيقة ركز فقط على هذه القضية لوحدها. مشيرةً إلى أن نتنياهو أعرب عن غضبه الشديد من الضيفة النرويجية وحكومتها.

وأشارت إلى أن نتنياهو طالب بوقف تمويل تلك المنظمات. معتبرا تلك العمليات من التمويل تدخلا في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وأنه من غير المشروع أن تتصرف دولة ضد دولة أخرى بهذه الطريقة.

وردت الوزيرة النرويجية بأن هذا ليس عملا معاديا لإسرائيل وأنه عبارة عن نشاط إنساني فقط.

#نتنياهو #وزيرة خارجية النرويج #توبيخ

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