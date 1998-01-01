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أندونيسيا تعفي التمر وزيت الزيتون الفلسطيني من الضرائب

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أندونيسيا تعفي التمر وزيت الزيتون الفلسطيني من الضرائب



رام الله / سما /

وقع سفير دولة فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، مع وزير التجارة الاندونيسي انغريتاستو لوكيتا، اتفاقية اعفاء الضرائب عن التمر وزيت الزيتون الفلسطيني في مقر وزارة التجارة الاندونيسية.

وأوضح السفير الشن لدى لقائه لوكيتا على هامش توقيع الاتفاقية، أن وزير التجارة الاندونيسي، طلب قائمة بالمنتوجات الفلسطينية الاخرى التي ينوي الجانب الفلسطيني اعفاءها من الضرائب، مؤكدا دعم الرئيس جاكو ويدودو لنضال الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتا القدس الشرقية.

وشكر الرئيس الاندونيسي والوزير والحكومة على دعمهم للقضية الفلسطينية، وتحدث عن امكانية عقد لقاء بين وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ووزير التجارة الاندونيسي لتوقيع الاتفاقية الاشمل لجميع المنتوجات الفلسطينية التي ينوي الجانب الفلسطيني اعفاءها من الضرائب.

وشدد السفير الشن، على أهمية هذه الخطوة والخطوات القادمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي الخانق.

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