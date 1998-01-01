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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويصادر أموال من الضفة

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويصادر أموال من الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها تفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل فجر اليوم 9 مواطنين موزعين على مناطق متفرقة من الضفة المحتلة .

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة, وتم مصادرة آلاف الشواكل المخصصة لدعم العمليات, وخلال الليل أُلقيت عبوة متفجرة على القوات في قباطية لم تسفر عن إصابات".

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