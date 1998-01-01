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الجامعة العربية تؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

الإثنين 06 أغسطس 2018 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا



القاهرة/سما/

 أكدت الجامعة العربية، مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيسًا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية، في إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقا مع  قوانينها الوطنية.

وقالت الجامعة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا، وهو الخلاف الذي يأتي كانعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية .

وشددت على موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدني العربي ومنظماته وممثليه، واعتزازها بالجهد الذي يسهم به في دعم تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة  لعمله .

#الجامعة العربي #السعودية #كندا

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