محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

القدس المحتلة / سما /

تطرق محلل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ألون بن دافيد إلى اغتيال العالم السوري الدكتور عزيز إسبر ، قائلا " إن الحديث يدور عن شخصية أزعجتنا كثيرا وأرقت مضاجعنا " .

وأضاف بن دافيد بأن الحديث يدور عن شخصية بارزة في الصناعات العسكرية التابعة للجيش السوري ، حيث يعتبر الشخص رقم 3 في الصناعات العسكرية السورية .

وتابع بن دافيد حديثه قائلا إن العالم السوري الذي تم اغتياله كان له دور كبير في تطوير المنظومة الصاروخية السورية ، كما أنها ساعد الايرانيين في بناء وتجهيز صواريخ دقيقة على الأراضي السورية واللبنانية .

وقد أكد بن دافيد بأن تنفيذ عمليات الاغتيال في سوريا يختلف عن مناطق أخرى كدولة تونس أو ماليزيا ، حيث أن عمليات الاغتيال في سوريا ليست بالأمر البسيط ويتطلب تنسيق كبير من جهات وعناصر من داخل الأراضي السورية .