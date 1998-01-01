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محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا

الإثنين 06 أغسطس 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل اسرائيلي :العالم السوري الذي تم اغتياله أزعجنا كثيرا



القدس المحتلة / سما /

تطرق محلل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ألون بن دافيد إلى اغتيال العالم السوري الدكتور عزيز إسبر ، قائلا " إن الحديث يدور عن شخصية أزعجتنا كثيرا وأرقت مضاجعنا " .

وأضاف بن دافيد بأن الحديث يدور عن شخصية بارزة في الصناعات العسكرية التابعة للجيش السوري ، حيث يعتبر الشخص رقم 3  في الصناعات العسكرية السورية .

وتابع بن دافيد حديثه قائلا إن العالم السوري الذي تم اغتياله كان له دور كبير في تطوير المنظومة الصاروخية السورية ، كما أنها ساعد الايرانيين في بناء وتجهيز صواريخ دقيقة على الأراضي السورية واللبنانية .

وقد أكد بن دافيد بأن تنفيذ عمليات الاغتيال في سوريا يختلف عن مناطق أخرى كدولة تونس أو ماليزيا ، حيث أن عمليات الاغتيال في سوريا ليست بالأمر البسيط ويتطلب تنسيق كبير من جهات وعناصر من داخل الأراضي السورية .

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