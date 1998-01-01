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شاهد.. رياض محرز يرفض استلام قارورة خمر من زميله أغويرو

الإثنين 06 أغسطس 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. رياض محرز يرفض استلام قارورة خمر من زميله أغويرو



وكالات

رفض الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، استلام قنينة خمر من زميله سيرجيو أغويرو عقب فوز فريقهما بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية.

وأظهر مقطع فيديو لقناة تلفزية إنجليزية، تم تداوله على نطاق واسع، محاولة النجم أغويرو، ممازحة زميله رياض محرز، بمنحه الهدية التي تلقاها كرجل للمباراة، والمتمثلة في قارورة خمر، لكن اللاعب الجزائري رفض استلام الهدية.


ورد رياض محرز على مزحة زميله أغويرو بابتسامة عريضة، رافضا لمس قنينة الخمر.

يشار إلى أن رياض محرز ساهم في تتويج فريقه الجديد مانشستر سيتي، بأول لقب له هذا الموسم، بعد فوزهم بهدفين نظيفين على ليستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية.


وحسم السيتي نتيجة المباراة بفضل ثنائية لنجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (13 و58)، علما بأنّ النتيجة كانت مرشحة لتكون أثقل لولا تألق الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

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