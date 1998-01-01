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الخضري: انهيار المرافق الحياتية والاقتصادية في غزة وصل للمرحلة الأخيرة

الإثنين 06 أغسطس 2018 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: انهيار المرافق الحياتية والاقتصادية في غزة وصل للمرحلة الأخيرة



غزة/سما/

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يمنع دخول ١٠٠٪ من المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة الخنق الاقتصادي.

وأوضح الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين أن انهيار المرافق الحياتية والاقتصادية في غزة وصل للمرحلة الأخيرة، نتيجة استمرار الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، وإغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ27 على التوالي، واحتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع ما يعني تلفها وخسارة أصحابها.

وشدد على أن ٨٠٪ من مصانع غزة في حُكم المغلق، وما تبقى من بعض المصانع مهددة بالإغلاق في المرحلة المقبلة لتنضم لمئات المصانع والورش التي أغلقت أبوابها منذ فرض الحصار.

وجدد التأكيد أن الاحتلال يحظر دخول قرابة 1000 سلعة أساسية وإنسانية إلى غزة تشمل القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب المواد الخام ومواد البناء والمحروقات وغاز الطهي.

وأكد خطورة وعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية وأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وترتقي للعقوبة الجماعية، ومخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاق تشغيل المعابر.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن إجراءاته وخطواته ضد غزة، وصولاً إلى رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.

#الخضري #حصار #غزة #تدمير

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