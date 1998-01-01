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وزير إسرائيلي: احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة"

الإثنين 06 أغسطس 2018 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة"



القدس/سما/

قال وزير "إسرائيلي" يوم الاثنين إن مصر تتحمل نفس القدر من المسؤولية عن قطاع غزة مثل "إسرائيل" في تصريحات قد تغضب القاهرة التي تحاول أن تتجنب تحمل أعباء القطاع الفلسطيني في الوقت الذي تتوسط فيه في محادثات لإبرام هدنة هناك.

وبالتوازي مع وساطة الأمم المتحدة، استغلت مصر اتصالاتها مع الإسرائيليين وحركة حماس التي تدير قطاع غزة لبحث سبل إنهاء العنف المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر على طول الحدود بين قطاع غزة و"إسرائيل".

لكن بعض المسؤولين المصريين يقولون إنهم سيقاومون أي محاولة من "إسرائيل" أو الولايات المتحدة لنقل عبء معالجة مشكلات الحكم والاقتصاد في قطاع غزة في الأمد البعيد إلى القاهرة.

وردا على سؤال حول دور القاهرة في محادثات التهدئة، قال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ​​برئاسة بنيامين نتنياهو وعضو حزب الليكود، إن احتياجات مصر الأمنية تجعلها ”تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة“.

وقال إلكين في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت ”بالنسبة لنا، فبعد مغادرة إسرائيل لغزة، لا ينبغي فرض المسؤولية علينا. مصر ليست أقل مسؤولية“.

وأضاف ”لقد غادرنا غزة. إذا قام أحدهم بضربنا من غزة، فسوف ترتد عليه الضربة. دع العالم العربي يحل المشكلة الداخلية والإنسانية لقطاع غزة. لماذا يجب أن نتحمل المسؤولية عن ذلك؟“

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعليقات إلكين تعكس سياسة حكومة نتنياهو، رفض مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء التعليق. ولم يكن هناك رد فوري من القاهرة.

و كان مسؤولون مصريون قد عبروا في مناسبات غير رسمية عن قلقهم من الدعوات الإسرائيلية لهم للقيام بدور أكبر في قطاع غزة، وهي مقترحات يعتقدون أنها قد تتوافق مع جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعالجة المظالم الفلسطينية بمساعدة من العرب.

وقال مسؤول مصري إن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات إلى دبلوماسييها في برقية أرسلت يوم 10 يونيو حزيران للتأكيد على أن مصر لن تتزحزح عن موقفها بأن "إسرائيل" هي الدولة التي تتحمل المسؤولية الحصرية والنهائية عن قطاع غزة.

#اسرائيل #حماس #مصالحة #مصر #فتح #عباس

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