5 اصابات بحادث سير في جنين

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طاقم الانقاذ في مركز دفاع مدني اليامون أخلى خمس إصابات وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة إثر حادث تصادم مركبتين وسلمها لطواقم اسعاف الهلال الأحمر، وفتح الطريق أمام حركة المرور وأزال آثار الحادث وأمن المكان .

وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم .