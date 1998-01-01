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5 اصابات بحادث سير في جنين

الإثنين 06 أغسطس 2018 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/
أصيب مساء اليوم الاثنين، 5 مواطنين بجروح مختلفة في حادث تصادم بين مركبتين وقع على شارع جنين- حيفا.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طاقم الانقاذ في مركز دفاع مدني اليامون أخلى خمس إصابات وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة إثر حادث تصادم مركبتين وسلمها لطواقم اسعاف الهلال الأحمر، وفتح الطريق أمام حركة المرور وأزال آثار الحادث وأمن المكان .

وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم .

#جنين #اصابات

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