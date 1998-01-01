نتنياهو يرحب بقرار ترامب فرض عقوبات على إيران

القدس/سما/

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، ودعا الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى هذا الحراك.

وقال نتنياهو: "أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هذا القرار المهم الذي يقضي بفرض عقوبات على إيران، هذه لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة كلها، إنها تمثل الإصرار على صد العدوان الإيراني في المنطقة والمخططات الإيرانية الرامية لامتلاك الأسلحة النووية.

وتابع نتنياهو، أدعو الدول الأوروبية التي تتكلم عن كبح جماح إيران إلى الانضمام إلى هذا الحراك لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام. آن الأوان للعمل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع أمرا تنفيذيا بإعادة تفعيل العقوبات الأمريكية ضد إيران، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العقوبات من المقرر أن يتم تفعيلها منتصف الليل.