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الرئيس يتفقد مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين

الإثنين 06 أغسطس 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 تفقد الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين في معبر الكرامة بمدينة اريحا، واطلع على مرافقها، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ أريحا ماجد الفتياني، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من المسؤولين ورجال الدين.

وقال الرئيس: "يهمنا جدا أن يشعر حجاج بيت الله الحرام بالراحة ليذهبوا لتأدية مناسك الحج، وأن يعودوا مرتاحين، لذلك نعمل بكل ما نستطيع لتوفير الراحة لهم، وهذا واجب انساني وديني علينا".

 

#عباس #حجاج

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