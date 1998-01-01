جيش الاحتلال يوصي بالتخفيف عن غزة حتى الانتهاء من بناء الجدار على حدود القطاع

القدس/سما/

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصى بتخفيف القيود الاقتصادية عل قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، أن جيش الاحتلال أوصى بتعزيز المشاريع الإنسانية في قطاع غزة التي من شأنها تأجيل المواجهة العسكرية المحتملة.

ونقلت هآرتس عن مسؤولون كبار في جيش الاحتلال، قولهم إن التخفيف عن قطاع غزة حالياً يؤجل المواجهة العسكرية إلى حين الانتهاء من بناء الحاجز الأراضي على طول حدود القطاع.

يشار الى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أجرى مشاورات، أمس، حول المحادثات الأخيرة حول قطاع غزة كمرحلة أولى بوساطة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والمخابرات المصرية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أصدر يوم الأربعاء الماضي، أمراً بمنع إدخال الوقود والغاز لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من الخميس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المعبر بشكل كامل وحتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 ميل إلى 3 ميل بحر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تقليص البضائع الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيةً أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وكرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.