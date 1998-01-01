الرئيس يرفض التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية

رام الله / سما /

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقوف شعبنا الفلسطيني وقيادته إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعبر عن رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، معتبرا ذلك مسا في سيادة المملكة على أرضها، وشعبها.

وأكد الرئيس، رفضه وإدانته للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر.

ودعا ، الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.