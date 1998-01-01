جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يعين رئيس مجلس أمناء جديد لجامعة الأزهر

الإثنين 06 أغسطس 2018 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعين رئيس مجلس أمناء جديد لجامعة الأزهر



غزة / سما /

 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين مجلس أمناء جديد لجامعة الازهر بغزة برئاسة الدكتور إبراهيم أبراش.

وشكر الدكتور إبراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على الثقة التي أولاها إياه، بتكليفه رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة، آملاً من الله التوفيق بدعم ومساندة أعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء مجلس الجامعة، ونقابة العاملين، وعموم العاملين في هذا الصرح الأكاديمي الوطني الكبير، وأن يكون أهلاً لهذه الثقة الغالية، مؤكداً على أنه سيواصل الجهود من أجل الارتقاء بمستوى جامعة الكل الفلسطيني.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء في تصريح وصل معا بأن أولى خطواته التطويرية في الجامعة ستتركز حول ثلاث ملفات أساسية، يقع في مقدمتها الملف الأكاديمي، بحيث سيعمل من خلال اللجنة التي ستتولى هذا الملف على إعادة دراسة المناهج الدارسية، وتطوير أساليب التدريس، وكذلك العمل على افتتاح تخصصات جديدة، بما يتواكب وأرقى الجامعات العالمية.

وأكد انه سيتركز على تطوير العمل الإداري بما يحقق الانتاجية الاعلى والاستغلال الامثل للطاقات الموجودة، لافتاً إلى أن أهم الملفات التي سيعكف المجلس الجديد على الاهتمام بها والتركيز عليها هو الملف المالي ومعالجة الأزمة المالية التي تعانيها الجامعة، وانعكاس الوضع العام عليها، قائلاً" لا يمكن ألا تنعكس الازمة التي يعيشها القطاع ومشاكله الاقتصادية المتراكمة، على الوضع بالجامعة وغيرها من المؤسسات".

وأوضح د. أبراش على أن المجلس الجديد سيقوم على تصويب الوضع المتعلق بالاختصاصات المتعددة، بحيث يقوم كل مستوى من مستويات صناعة القرار بمهامه المطلوبة منه دون تدخل أو إملاء، وذلك بدءاً من رئاسة القسم وعمادة الكلية، مروراً بإدارة الجامعة، وانتهاءً بمجلس الأمناء، مشدداً على أنه سيتم منح كامل الصلاحيات لكافة المستويات بالجامعة، وقال إن أي خلل في تلك المستويات سيؤدي إلى خلل أكبر وسيؤول في النهاية إلى هيمنة طرف على آخر.

ودعا رئيس مجلس الأمناء كافة العاملين بالجامعة من أكاديميين وإداريين لبذل المزيد من الجد والتفاني والانتماء، للمحافظة على هذا الصرح العلمي الشامخ، مؤكداً بأن مجلس الأمناء الجديد سيعمل بكل أمانة وإخلاص من أجل الإرتقاء أكثر بهذه المؤسسة الوطنية، وسيبذل قصارى جهده من أجل الوصل بها إلى مصاف الجامعات الكبرى.
 

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل أمناء أقاليم غزة ويجددون العهد والبيعة له

الرئيس يعين حمتو عميدا للمعاهد الازهرية بعد اقالة يوسف سلامة

القاضي عماد سليم

الرئيس عباس يعين القاضي عماد سليم سعد رئيساً للمحكمة العليا

خليل الحية

الحية : خياراتنا مفتوحة إذا لم يتفق على مجلس وطني جديد

أبو مرزوق: اتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد يضم الفصائل كافة

قصف غزة -ارشيفية

تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

الأكثر قراءة اليوم

هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

حميد والاقرع الأوفر حظا لخلافة رجوب لمحافظة نابلس

جريمة مروعة ...مؤذن يقتل امام مسجد ويقطع جسده ويضعه في أكياس

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

سلاح غير معتاد بيد حرس أردوغان خلال تفقده بناء مسجد (شاهد)

" براء أبو هربيد" رحيل أحيا ذكريات والده الشهيد.. ناهد أبو هربيد

الأخبار الرئيسية

القسام

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

الاونروا- ارشيف

البيت الابيض رسميا : يجب تغيير تفويض "الاونروا" لانها اطالت عمر قضية اللاجئين

محيسن - ارشيف

محيسن لـ"سما": لا أتوقع أن تنجح المصالحة ووجود تيسير خالد كان عقبة في توحيد الجاليات بالخارج

مفاوضات حماس مع مجموعة الـ (3+1) وتدوير الحصار

الرئيس عباس

«ورقة مصرية معدّلة» من ثلاث مراحل للمصالحة تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه