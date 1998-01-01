جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية الفخاري للتنمية الريفية تفتتح مخيمها الصيفي

الإثنين 06 أغسطس 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الفخاري للتنمية الريفية تفتتح مخيمها الصيفي



غزة / سما /

افتتحت جمعية الفخاري للتنمية الريفية مخيمها الصيفي والتي تقيمه منطقة الفخاري. بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي جاءت مخيمها الصيفي للطلائع "بذور الأمل... طلائع الغد..." تحت شعار: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" للعام 2018م بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة،
ويشارك في مخيمها الصيفي للطلائع "بذور الأمل... طلائع الغد..." تحت شعار: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" للعام الذي يستمر أسبوع حوالي 50 طفل وطفلة من الفئة العمرية ما بين 10 إلى 14 عاماً .
قال د. طارق العمور مدير جمعية الفخاري، الفخاري دأبت على تنظيم مخيماتها الصيفية كل عام كاستراتيجية لتوفير فرص اللعب والترفيه للأطفال. بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة،
وحذر د. العمور من تأثر الأطفال بسبب الظروف المُعاشة وحالة الحرمان التي يعانون منها، مؤكداً أن من شأن هذه المخيمات توفير حالة نفسية مناسبة للأطفال خصوصاً الذين يقطنون في مناطق مهمشة.
وأضاف د. "العمور " أن كل مخيم صيفي يشتمل على خمس زوايا متنوعة ما بين الرسم و الفن التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات الحياتية ، ويقوم على تنفيذها نحو 84 منشط ومنشطة حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل مع الأطفال وأدوات التنشيط .
وتقدم د. العمور شكره للمجلس الأعلى بالمحافظات الجنوبية و للواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وللوزير فاروق القدومي الامين العام للمجلس على دعمهم لمخيمات الطلائع لهذا العام ولإيجاد الفرصة والمنبر على دعمهم لاقامة هذه المخيمات.

أخبار ذات صلة

قادة الفصائل الفلسطينية - ارشيف

بيروت: "تحضيرية" المجلس الوطني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة

وفاة شاب احرق نفسه أمام جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة في البريج

الأكثر قراءة اليوم

هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

حميد والاقرع الأوفر حظا لخلافة رجوب لمحافظة نابلس

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

" براء أبو هربيد" رحيل أحيا ذكريات والده الشهيد.. ناهد أبو هربيد

سلاح غير معتاد بيد حرس أردوغان خلال تفقده بناء مسجد (شاهد)

حسام بدران في لقاء مع الفصائل: لا دولـــــة في غــــزة ولا دولــــة بـــدون غـــزة

الأخبار الرئيسية

القسام

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

الاونروا- ارشيف

البيت الابيض رسميا : يجب تغيير تفويض "الاونروا" لانها اطالت عمر قضية اللاجئين

محيسن - ارشيف

محيسن لـ"سما": لا أتوقع أن تنجح المصالحة ووجود تيسير خالد كان عقبة في توحيد الجاليات بالخارج

مفاوضات حماس مع مجموعة الـ (3+1) وتدوير الحصار

الرئيس عباس

«ورقة مصرية معدّلة» من ثلاث مراحل للمصالحة تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه