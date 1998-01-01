جمعية الفخاري للتنمية الريفية تفتتح مخيمها الصيفي

غزة / سما /

افتتحت جمعية الفخاري للتنمية الريفية مخيمها الصيفي والتي تقيمه منطقة الفخاري. بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي جاءت مخيمها الصيفي للطلائع "بذور الأمل... طلائع الغد..." تحت شعار: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" للعام 2018م بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

ويشارك في مخيمها الصيفي للطلائع "بذور الأمل... طلائع الغد..." تحت شعار: "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" للعام الذي يستمر أسبوع حوالي 50 طفل وطفلة من الفئة العمرية ما بين 10 إلى 14 عاماً .

قال د. طارق العمور مدير جمعية الفخاري، الفخاري دأبت على تنظيم مخيماتها الصيفية كل عام كاستراتيجية لتوفير فرص اللعب والترفيه للأطفال. بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وحذر د. العمور من تأثر الأطفال بسبب الظروف المُعاشة وحالة الحرمان التي يعانون منها، مؤكداً أن من شأن هذه المخيمات توفير حالة نفسية مناسبة للأطفال خصوصاً الذين يقطنون في مناطق مهمشة.

وأضاف د. "العمور " أن كل مخيم صيفي يشتمل على خمس زوايا متنوعة ما بين الرسم و الفن التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات الحياتية ، ويقوم على تنفيذها نحو 84 منشط ومنشطة حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل مع الأطفال وأدوات التنشيط .

وتقدم د. العمور شكره للمجلس الأعلى بالمحافظات الجنوبية و للواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وللوزير فاروق القدومي الامين العام للمجلس على دعمهم لمخيمات الطلائع لهذا العام ولإيجاد الفرصة والمنبر على دعمهم لاقامة هذه المخيمات.