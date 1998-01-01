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قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

الإثنين 06 أغسطس 2018 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية



غزة / سما /

كشف مصدر فلسطيني، اليوم الإثنين، أن اجتماعا هاما عقد بين القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقيادة المجلس العسكري لكتائب "عز الدين القسّام" (الجناح المسلح للحركة)؛ للاطلاع على مستوى "الاستعداد والجهوزية العسكرية".

وقال المصدر الفلسطيني، واسع الإطلاع، الذي تحدث لوكالة الأناضول، ورفض الكشف عن هويته:" الاجتماع جاء في ظل التهديدات المحدقة بالمقاومة والقضية الفلسطينية".

وأوضح المصدر أن "قيادة كتائب القسّام أكدت (خلال الاجتماع) على قدرتها تكبيد العدو (الإسرائيلي) خسائر لا تطيقها حكومته أو جبهته الداخلية (مجتمعه)".

وبين المصدر أن "قيادة كتائب القسام، أطلعت القيادة السياسية على مستوى التنسيق وسير العمل المشترك مع بقية الفصائل الفلسطينية المسلحة في إطار غرفة العمليات المشتركة بينهم".

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل، حيال نتائج الاجتماع الذي يأتي في ظل تداول أنباء، عن بلورة مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف (إلى جانب مصر) مقترحا للتهدئة بين حماس وإسرائيل في أعقاب أشهر من التوتر على خلفية "مسيرات العودة"، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي.

ووصل قطاع غزة، الخميس الماضي، وفد من قيادات حركة حماس في الخارج، برئاسة نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

#حماس #القسام #غزة

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