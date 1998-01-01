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هيئة الأسرى: الاحتلال يمدد توقيف والدة الشهيد غنام حتى الخميس المقبل

الإثنين 06 أغسطس 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، ان محكمة صلح الاحتلال بالقدس، مددت اعتقال والدة الشهيد محمد ابو غنام من القدس حتى يوم الخميس، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الشهيد ابو غنام امس في جبل المكبر واعتقلت والدته سوزان 39 عاما.

وكان محمد ابو غنام قد استشهد في 21 تموز الماضي، على مدخل بلدته "الطور" شرق القدس خلال مواجهات مع الاحتلال، وجرى تشييعه بعد أن هُرب جثمانه من على أسوار مستشفى المقاصد الواقع في بلدة الطور، خشية احتجازه من قبل سلطات الاحتلال التي طوقت المشفى واقتحمت قسم الطوارئ، ليوارى الثرى دون أن تستطيع والدته أن تقبله وتحتضنه لآخر مرة.

#هيئة الأسرى

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