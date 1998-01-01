الشرطة تضبط (45) قطعة اثرية و( 17 ) كغم من الزجاج الاثري في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم ( 45 ) قطعة اثرية و( 17 ) كغم من الزجاج الاثري في جنين .

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات توافرت للشرطه حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين لقطع اثرية .



وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده داخل مدينة جنين وتحركت قوة من فرع شرطة السياحة والاثار الى مكان تواجده وتم ضبطه وبحوزته قطع اثرية مختلفة تمثلت في اباريق فخارية واسرجة من الفخار ومزهريات زجاجية وكمية من الزجاج وزنها ( 17 ) كغم وعمله معدنية مختلفة الاحجام .



واضاف البيان بانه وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والاثار في جنين تبين بان جميعها اثرية وتعود الى عصور مختلفة .



واكد البيان توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة حسب الاصول.